Comprendre le Web3

Le Web3 est un changement de paradigme vers un web décentralisé et ouvert – basé sur les technologies blockchain et reposant largement sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. Il ajoute en réalité l’établissement de la confiance, car les libertés civiles sont intégrées dans sa structure sous-jacente. Le Web3 favorise le multi-cloud, permettant aux utilisateurs d'avoir accès à des milliers de centres de données à travers le monde et de choisir où leurs données sont conservées. Cette décentralisation de l’Internet favorise la création d’un réseau plus équitable qui ne repose pas uniquement sur les « géants de l'Internet ».